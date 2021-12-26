شكرا لقرائتكم خبر عن الاستراليا.. 6394 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة الاذاعة الاسترالية أن الحالات التي احتاجت لدخول المستشفى ارتفعت من 388 إلى 458 حالة .
وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تسجلها أي ولاية.
وقال وزير الصحة بالولاية براد هزارد إنه من المرجح أن يصاب كل شخص بالولاية بمتحور أوميكرون.
وأضاف أن أغلبية من يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزية غير ملقحين.
وأوضح" نتوقع أن يصاب كل مواطن بالولاية بمتحور أوميكرون في وقت من الأوقات".
وأضاف" إذا كنا جميعا سنصاب بالمتحور، فإن أفضل طريقة هي أن نحصل على جرعات اللقاح كاملة وتشمل الجرعات التعزيزية".
وقد سجلت ولاية ساوث استراليا حصية إصابات قياسية بلغت 774 حالة، مما دفع السلطات للاعلان عن إعادة تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة في أماكن الضيافة والتجمعات بالمنازل قبل احتفالات العام الجديد.