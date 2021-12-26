هيئة الجمارك السعودية تؤكد عدم السماح باستيراد شجرة الميلاد

الرياض: أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اليوم السبت، منع استيراد شجرة الميلاد وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام.

وحسمت الهيئة الجدل المثار حول استيراد الرموز والعلامات الدينية المتعلقة بأي ديانة غير الإسلام، ومنها شجرة الميلاد، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية.

وقال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على موقع تويتر، ردًا على أحد المغردين، إنه يمنع استيراد شجرة "الكريسماس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام.

وجاء النفي السعودي اليوم بعد الأنباء التي تحدثت عن رصد مظاهر احتفالات عيد الميلاد في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة، بعد أن سمحت السلطات بنصب شجرة الكريسماس وتعليق الزينة هذا العام.

وقالت الأنباء إنه في إطار سياسة الانفتاح التي تبنتها المملكة مؤخرا، فقد عرضت متاجر في العاصمة الرياض أشجار التنوب الاصطناعية، حيث يمكن للمتسوقين العثور عليها جنبا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق رأس حيوان الرنة.

وباتت المطاعم تقدم كعكات عيد الميلاد، وخاصة كعكة "البانيتون" الإيطالية التي عادة ما يتم إعدادها في رأس السنة الميلادية.