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إيران.. مقتل اثنين من "فيلق القدس" بمواجهات مسلحة جنوبي البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل اثنان من قوات فيلق القدس الإيراني، في مواجهات مسلحة جنوبي البلاد.

 

ويتزايد الغضب الشعبي الإيراني من رفع الرئيس إبراهيم رئيسي، مخصصات مليشيات الحرس الثوري في الموازنة الجديدة للبلاد.

 

 

والموازنة التي أعلنها الرئيس الإيراني هي الأولى منذ تسلمه منصبه في آب/أغسطس الماضي، رفع فيها ميزانية مليشيات الحرس الثوري بنسبة 2،4 % عن العام الماضي.

 

ووفق مشروع الموازنة لحكومة رئيسي فإن ميزانية الحرس الثوري بلغت 93 ألف مليار تومان (الدولار يساوري 42 ألف تومان تقريبا) فيما كانت في عهد الرئيس السابق حسن روحاني للعام الجاري 38 ألفا و564 مليار تومان، أي بنسبة زيادة قدرها 2.4%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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