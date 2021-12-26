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تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" بالأردن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

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سجّلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من المستجد.

 

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة "بترا" الرسمية، إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 33 حالة.

 

وأكد البلبيسي، أن "وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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