شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجّلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.



وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة "بترا" الرسمية، إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 33 حالة.

وأكد البلبيسي، أن "وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية".