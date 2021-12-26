الصين.. تسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ارتفاعا من 140 في اليوم السابق.



وذكر بيان من اللجنة أن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 29 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 24 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل منذ بدء انتشار الجائحة وحتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.