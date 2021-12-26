شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 6987إصابة بكورونا و162 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 6987 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونا و 786 ألفا و802 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 162 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 479 ألفا و682 حالة .

وقالت الوزارة إن عدد حالات الاصابة بمتحور أوميكرون بلغ 422 حالة حتى اليوم.

(د ب ا)هب/ب ت 2021/12/26