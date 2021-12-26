بعد تسجيل معدلات تقلص للسكان.. قروض للزواج والإنجاب في هذه الدولة

واشارت مقاطعة جيلين، شمال شرقي الصين، الى تقديم قروض عن طريق البنوك بـ200 ألف يوان أي مايعادل 31400 دولار، للمتزوجين، وفقا لمخطط حكومي لسياسة تعزيز النمو السكاني، بحسب ما نقله موقع "بلومبرغ".

هذا وتمدد المقاطعة إجازة الأمومة والأبوة، حيث ستحصل النساء على إجازة إجمالية قدرها 180 يوما، بزيادة عدد الأيام بعد أن كانت 158 يوما في السابق، في حين يحق للرجال الحصول على 25 يوما، بعد أن كانت 15 يوما.



إلا أن القرار لم يحظ برضى الكثيرين على مواقع التواصل الصينية حيث وصف البعض بأنه بعد قروض الرهن العقاري والسيارات، لدينا الآن قرض الولادة. نحن نقضي حياتنا في العمل من أجل البنك طوال حياتنا.