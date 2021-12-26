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بالارقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 278.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و691014.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                    819218                     52134735

 

الهند                                  479520                        34779815

 

البرازيل                            618429                        22230737

 

المملكة المتحدة              147857                       11891292

 

روسيا                           601419                      10368299

 

تركيا                               81223                      9263254

 

فرنسا                             122295                     8889636

 

ألمانيا                           110181                     6967721

 

إيران                            131306                       6181784

 

إسبانيا                          88887                          5585054.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها        عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

25 - العراق                 24115                  2092156

 

41 - الأردن                12372                   1047953

 

45 - المغرب            14823                  954199

 

49 - الإمارات           2155                     747909

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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