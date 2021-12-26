عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة الغربية

الأحد 26 ديسمبر 2021

الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، في مواجهات مع الجيش والمستوطنين الإسرائيليين هي الأعنف منذ شهور طويلة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 247 إصابة في قرية برقة شمال غرب نابلس، في شمالي الضفة الغربية.

وأضاف أن 10 من الإصابات كانت بالرصاص الحي، إحداها خطيرة بالبطن وخرجت من الظهر، إضافة إلى 48 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تم نقل 2 منها إلى المستشفيات.

وتابع أن 185 إصابة كانت نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينها امرأة حامل أخليت من منزلها نتيجة استنشاق الغاز.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تعاملت مع 54 إصابة في مواجهات أخرى اندلعت في قرية بزاريا في شمالي الضفة الغربية.

وقال إن 9 من الإصابات كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و43 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و2 نتيجة السقوط.

وكانت جماعات استيطانية دعت عبر منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي إلى التجمع في شمالي الضفة الغربية لمهاجمة قرية برقة الفلسطينية.

وبالمقابل دعت الفصائل الفلسطينية، وسكان قرية برقة إلى مساندة سكان القرية، حيث توافد المئات من السكان إلى القرية خلال ساعات، مساء السبت.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وكانت منطقة شمالي الضفة الغربية، شهدت في الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة والجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة أخرى.

ووصف مراقبون المواجهات بأنها الأعنف في شمالي الضفة الغربية منذ شهور.