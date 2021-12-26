التحالف: دمرنا مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات في صنعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، صباح اليوم الأحد، تدمير مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات بصنعاء.

وأضاف التحالف في بيان له " أن العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات".

وقال "على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.