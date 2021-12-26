شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون ليبيون يطالبون بطرد السفيرة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب سياسيون ليبيون بطرد السفيرة البريطانية «كارولاين هرندل» من بلادهم؛ لتدخلها في شؤونهم الداخلية، وقالت السفيرة في بيان أمس السبت، إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وانتهت فترة عمل حكومة الدبيبة رسميا الجمعة 24 ديسمبر، ما يمثل استمرارها بضغوط دولية انتهاكا للسيادة الليبية وتدخلا في الشؤون الداخلية وعرقلة لخارطة الطريق، بحسب عدد كبير من السياسيين الليبيين.

وأثارت تصريحات السفيرة البريطانية حالة واسعة من الغضب في الشارع الليبي، ووصفوها بـ«التجاوز غير المقبول»، وتصدر هاشتاج طرد السفيرة منصة «تويتر».

من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة تحديد موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مشيرا إلى إعلان مفوضية الانتخابات 24 من يناير موعدا للاقتراع.

وأكد غوتيريش في بيان أمس، أهمية إجراء الانتخابات في الظروف المناسبة للانتقال السياسي ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تواصل دعم العملية الديمقراطية لمواجهة التحديات وضمان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.

بدورها، رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز في 23 ديسمبر، وأثنت على عمل المستشارة الخاصة بالمشاركة في مشاورات واسعة عبر ليبيا على مدار الأيام الماضية.

وأعربت الحكومات «عن دعمها الجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».

وفى سياق متصل، جددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا التزامها بدعم الانتخابات الليبية واستعدادها لدعم وتعزيز الإجراءات القائمة للوصول بليبيا آخرا إلى بر الأمان والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن البعثة قولها: «إن ذكرى الاستقلال هذا العام تتزامن مع أحداث مفصلية في ليبيا، حيث يعمل الليبيون مع شركائهم لتحقيق انتقال سِلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة».

على صعيد متصل، وجه رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، الدعوة لأعضاء المجلس كافة لحضور جلسة رسمية غدا الإثنين، بمقر المجلس بمدينة طبرق شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.