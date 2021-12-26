شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات يونانية لأنقرة بعد غرق مهاجرين في بحر إيجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت الحكومة اليونانية تركيا بعدما لقي 30 مهاجرا على الأقل حتفهم في بحر إيجة في الأيام الأخيرة.

وقال خفر السواحل اليونانية، أمس، إن هناك العشرات من الأشخاص مفقودون، وأوضح وزير الشحن اليوناني جيانيس بلاكيوتاكيس للتلفزيون اليوناني: «ما زالت عصابات التهريب مستمرة في نشاطها الإجرامي دون عوائق، إنهم قتلة»، وأضاف أن تركيا أخفقت في منع مغادرة مثل تلك القوارب، بينما يستخدم المهربون قوارب قديمة وخطيرة دون معدات إنقاذ على متنها.

وانتشل الصيادون وخفر السواحل 16 جثة مساء أمس الأول الجمعة، بعدما انقلب قارب لاجئين قبالة باروس.

وحدثت الوفيات بعد غرق 11 شخصا في شمال غرب جزيرة كريت، الخميس الماضي، بينما تمكن 90 شخصا من الوصول إلى جزيرة صخرية، فيما غرق ثلاثة مهاجرين الأربعاء الماضي، عندما غرق قارب آخر في بحر إيجة بالقرب من جزر فولجاندروس. وحصيلة الوفيات مرشحة للزيادة، بينما لا يزال العشرات من الأشخاص مفقودين.