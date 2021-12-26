شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط دولية على إيران لوقف إطلاق الصواريخ الباليستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الضغوط الدولية على نظام الملالي لوقف تجاوزاته وانتهاكاته الأمن والسلم الدوليين، إذ أعربت بريطانيا عن إدانتها إيران لاستخدامها صواريخ باليستية في إطلاق تجريبي أمس السبت.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أمس، أن إطلاق هذه الصواريخ انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 - الذي ينص على منع إيران من أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتتمكن من حمل رؤوس نووية - وذلك يشمل إطلاق الصواريخ باستخدام التكنولوجيا الباليستية.

وشددت بريطانيا على أن أفعال إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة والأمن الدولي، داعية إياها للتوقف فورا عن هذه الأفعال.

وكان نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، قد أطلق تصريحات أمس السبت، عن استخدام الوقود النووي قريبا في محطة بوشهر، مؤكدا أنه بمقدور إيران إنتاج النووي محليا.

يشار إلى أن بوشهر هي المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، وتقع في منطقة غالبا ما تشهد نشاطا زلزاليا وهزات أرضية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتحضر فيه الأطراف إلى عودة مفاوضات فيينا غدا الإثنين، وأعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستبدأ الإثنين.

واعتبر مورا عبر حسابه على «تويتر»، أنه من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة.

وكانت الجولة السابعة من المفاوضات قد انطلقت في العاصمة النمساوية 29 نوفمبر الماضي، لتتوقف لاحقا لأيام قبل أن تستأنف مجددا في الثالث من ديسمبر الحالي، وسط أجواء ملبدة، بعد تقديم الوفد الإيراني مسودتين، قالت الدول الغربية «أوروبا وأمريكا أيضا» إنهما تشكلان تراجعا عما سبق أن تمت مناقشته والتوافق عليه في الجولات الست السابقة، ثم تتوقف إلى أن تقر استئنافها غدا.