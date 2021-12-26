اخبار العالم

انتقاد لاذع من “جاستن ترودو” للصين

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، انتقاداً لاذعاً للصين، واتهمها بمحاولة تأليب الدول الغربية على بعضها.

وشدد ترودو في مقابلة مع شبكة “غلوبال نيوز” التلفزيونية، على ضرورة قيام الدول الديمقراطية بتشكيل “جبهة موحدة” رداَ على ذلك.

مضيفاً أيضاً: “اندلع تنافس بين الأصدقاء لأننا ديمقراطيات رأسمالية تحاول أن تحسن أوضاعها، وخاصة في ضوء الفرصة الاقتصادية الاستثنائية لارتفاع مستوى الطبقة المتوسطة الصينية”.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ترودو قال: “إننا نتنافس، واتجهت الصين إلى التسبب في نزاعات بيننا بمهارة شديدة من حين لآخر في سوق مفتوح بالطريقة التنافسية”.

وأضاف “نحتاج إلى تحسين أسلوب العمل المشترك والتمسك بموقفنا، بحيث لا تتمكن الصين من استغلال الفرص وتقسمنا إلى أطراف متناحرة”.

وجاءت تصريحات ترودو في وقت مشحون بين الحكومتين، حيث احتجزت الصين كنديين اثنين لنحو ثلاث سنوات ووجهت لهما اتهامات بالتجسس، وهي الخطوة التي رأتها كندا بمثابة انتقام من القبض على مينج وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا