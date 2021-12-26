ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ “هونغ كونغ”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:04 صباحًا

تمكنت سلطات هونغ كونغ من ضبط أكبر شحنة من المخدرات في تاريخ البلاد، بلغت 1.3 طن من مخدر كيتامين، السبت، بقيمة تفوق 100 مليون دولار أمريكي.

وأوقفت القوات الأمنية في البلاد إثر هذه العملية 3 رجال من هونج كونج وآخر من الجنسية الهندية، تراوح أعمارهم بين 32 عاما و47.

وصباح الجمعة، ضبطت السلطات هذه المواد المخدّرة لدى إخراجها من مركب في منطقة ليي يوي مون الساحلية.

وقال كبير المفتشين إيب ساو-يان خلال مؤتمر صحفي إن “تجار المخدرات يستخدمون قوارب صيد أو سفن أعالي البحار لنقل المخدرات إلى المياه الدولية قرب سواحل هونج كونج . وهم يستخدمون لاحقا سفنا لإعادة المخدرات إلى البر”.

ولفتت الشرطة إلى أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أرغمت تجار المخدرات على المجازفة بتهريب كميات متفرقة في عمليات أكثر خطورة عليهم بدل الاستعانة بمهربين في المطارات.