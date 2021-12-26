شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 في إطلاق نار على قاعدة بحرية في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أعيرة نارية في قاعدة بحرية بجزيرة سان أندريس الكولومبية في البحر الكاريبي ما أدى إلى مقتل أربعة جنود

وبحسب المعلومات الأولية تردد أن أحد أفراد مشاة البحرية قتل بالرصاص ثلاثة من رفاقه وأصاب جنديا في الجيش صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، ثم قتل الجاني نفسه على ما يبدو.

ولم تتضح خلفية الحادث حتى الآن.

وقال الرئيس الكولومبى إيفان دوكي على موقع تويتر إن الحادث كان مؤلما للغاية.

ووعد الرئيس بتوضيح سريع لملابسات الحادث.