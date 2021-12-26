شكرا لقرائتكم خبر عن 98 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» بسنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة السنغافورية عن تسجيل 98 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون اليوم السبت، مقابل 82 إصابة اليوم السابق.

وقالت الوزارة في بيان إن هناك 25 إصابة محلية بين الإصابات المسجلة، وذلك إلى جانب 73 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستريتس تايمز".

وقالت الصحيفة إن هذا هو أكبر عدد من الإصابات بمتحور أوميكرون التي يتم تسجيلها في يوم واحد منذ اكتشافه في سنغافورة في كانون أول/ديسمبر.