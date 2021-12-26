شكرا لقرائتكم خبر عن "باب رزق" مبادرة حزب حماة وطن لتوظيف ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، فعالية اليوم السبت، بمدينة الأمل لتوظيف عدد من ذوي الهمم، وذلك ضمن مبادرة "باب رزق" لتوظيف ذوي الهمم ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة.

وأشرفت على الفعالية أمانة التضامن بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتورة إيمان الشامي، كما حضرها النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الثقافة بالحزب والنائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وأمين أمانة المرأة.

ووفرت أمانة التضامن الاجتماعي كافة سبل الراحة لذوي الهمم أثناء إجراء مقابلات التوظيف، حيث تم التنظيم بكفاءة عالية للتسهيل عليهم، في إطار سعي الحزب لتوفير وسائل الراحة لهم، وهو ما نال استحسان الجميع.

وخلال الفعالية تم توظيف 52 شخصاً من ذوي الهمم، ضمن الشركات المتقدمة للمشاركة في الفعالية، وهي: مؤسسة الرشاد الاستثمارية، وشركة جولدن إيجيل للمستلزمات الطبية.

وضمن جهود حزب حماة الوطن لخدمة المصريين، أطلق الحزب مبادرة "وطن بلا إعاقة"، وهي مبادرة تستهدف كافة محافظات الجمهورية، هدفها تحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرة الإنسانية من الدرجة الأولى.

وقالت الدكتورة إيمان الشامي، أمين أمانة التضامن بحزب حماة الوطن، إن الحزب لن يترك مواطن في حاجه لخدمة، إلا وسيتم تقديمها له، دون تحميله أي أعباء مادية أومعنوية، موضحة أن أمانة التضامن عملت على حصر شامل للحالات المستهدفة والتي بحاجة إلى أطراف صناعية علوية بكافة المحافظات، وتجهيز مقاطع مصورة للحالات لتحديد مدى الإعاقة.

وعرض الحزب فيديوهات الحالات على الأطباء المختصين لتحديد احتياج كل حالة بما يتناسب مع تقاريرها الطبية والوقوف على الوضع الطبي للجميع، والتعاون مع مؤسسة العجوزة تم تحديد مواعيد الكشف الطبي ورفع القياسات للسادة المواطنين.

وتواصل الحزب إلكترونيًا مع المواطنين المتقدمين للمبادرة، والاتفاق على مواعيد وأماكن التحرك، وتحديد موعد آخر لاستلام وتركيب الأطراف بمعرفة الأطباء المختصين.