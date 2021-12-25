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وزارة الصحة الماليزية تنفي سرقة أعضاء من جثة رجل إندونيسي

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الدمام - شريف احمد - نفت وزارة الصحة بولاية صباح الماليزية مزاعم بأنها استأصلت أعضاء داخلية من جثة إندونيسي تم العثور عليه متوفيا في سفينة.

وقالت الطبيبة روز ناني مودين، المدير العام بوزارة الصحة في ولاية صباح الماليزية إنه بعد انتهاء عملية التشريح في السابع من كانون أول/ ديسمبر بمستشفى الملكة إليزابيث، تمت إعادة جميع الأعضاء إلى جثة ساديمان هامال 38/ عاما/ الذي عثر عليه ميتا في الأول من كانون أول/ ديسمبر، حسبما أفادت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضافت أن التشريح أكد أنه توفي نتيجة لعدوى في الرئة ومرض بالقلب.

وذكرت أن الطبيب الشرعي أوضح لذوي الضحية أنه سيتم إرسال أنسجة صغيرة من الأعضاء إلى معمل للوقوف على سبب الوفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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