شكرا لقرائتكم خبر عن سبل التعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام لجنة برلمانية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الأسبوع الجاري، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها غدا الأحد، بدعوة وزارة الخارجية لبحث سبل التعاون والتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بالوزارة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان والتأكيد على نشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وخصصت اللجنة يوم الاثنين اجتماعها لاستكمال نظر عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الصحة والسكان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وخلال إجتماع اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء، فأنها تبحث الشكاوي الواردة اليها، وذلك حسب جدول أعمالها.

ويدخل في اختصاصات لجنة حقوق الإنسان في اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدله بالقانون رقم 136 لسنة 2021، الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوقالإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوقالإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.