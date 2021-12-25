شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز بشأن عدم إدخال الصرف لمنطقة الشرقاوية بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاثنين القادم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان بشأن عدم إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

وكان النائب محمد عبد العزيز قد تقدم بطلب الإحاطة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن عدم إدخال الصرف الصحي إلى منطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جاء فيه أن أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية يعانون من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة، مضيفا أنه لا يزال الصرف في هذه المنطقة يعتمد على خزانات الصرف الصحي، مما يسبب أزمات كثيرة منها انبعاث الروائح الكريهة، وتسريب مياه الصرف الصحي في كثير من الشوارع، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والخطورة على الصحة العامة، وهو الأمر الذي يخالف توجهات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.

ونوه النائب محمد عبد العزيز الى أن طلب الإحاطة جاء عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.