شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناصر متولى نقيب محامى شمال الجيزة.. ومجلس النقابة العامة والفرعيات ينعون الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء اليوم السبت، ناصر متولى نقيب محامى شمال الجيزة، ونعى عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الراحل، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نعت نقابة المحامين بجنوب القاهرة جموع المحامين بجمهورية مصر العربيه علماً من أعلام مهنة المحاماه والعمل النقابي ذو الخلق الكريم الراحل ناصر متولى المحامى نقيب محامى شمال الجيزة الذى وافته المنيه مساء اليوم، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.