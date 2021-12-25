شكرا لقرائتكم خبر عن هل من يحصل على معاش تكافل وكرامة يمتلك بطاقة تموين؟.. اعرف الإجابة بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مجلس النواب بغرفتيه "النواب والشيوخ" خلال الأسبوع الماضى، وزير التموين الدكتور على المصيلحي، لعرض سياسات الوزارة والحديث عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأسياسة، تحدث خلالها الوزير عن دعم الدولة المصرية من خلال وزارة التموين والتضامن للمواطنين بشكل مباشر.

ومن أهم التساؤلات التي أجاب عليها الوزير خلال لقاءاته بالنواب، سؤال مفاده "هل من يحصل على معاش تكافل وكرامة يمتلك بطاقة تموين، وأجاب الوزير على هذا السؤال قائلا :" وزارة التموين تدعم المواطن فى مجالات شتى ومن خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، موضحًا أنه أصدر قرارًا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل على بطاقة تموينية.

وأوضح أن هناك تواصل إلكترونى بين التموين ووزارة التضامن وتم استخراج بطاقات التموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، مضيفا: "أصدرنا أكثر 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ولإزالنا نتلقى طلبات".

وأضاف وزير التموين: "أول ما تتكامل قاعدة البيانات فى التحول الرقمى ستكون هناك حماية اجتماعية أكثر بدقة وسيصل الحق لمستحقيه"، كاشفا أن عدد بطاقات التموين يبلغ 23 مليون بطاقة، تفيد 64 مليون مواطن، وأن ميزانية الوزارة 36 مليار جنيه.

وأكد أنه لا يوجد إضافة مواليد خلال الفترة الراهنة ببطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الدولة توفر السلع الأساسية بصرف النظر عن التحديات الدولية والأزمة الحالية سببها تداعيات كورونا، فقد توقفت الزراعة ببعض الدول فضلًا عن توقف حركة التجارة والنقل بين الدول.