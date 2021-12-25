137 ألف زيارة منزلية وعلاج 8000.. ننشر أبرز أنشطة صندوق الإدمان في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا عن مجهودات الصندوق على مدار عام 2021 بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" حي الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة، وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحي الضواحي في بورسعيد، والمناطق التي سيتم تطويرها مثل "صبحي حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة"، ومناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، تنفيذًا لتكليفات الرئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات‪".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" حي الأسمرات وحدائق أكتوبر وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحى الضواحى ببورسعيد " وأيضا في العديد من المناطق التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة وخاصة للشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من " 137 ألف "زيارة منزلية استهدفت استهدفت أكثر من 49 ألف أسرة، بمتوسط 2 زيارة إلى 3 لكل أسرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل.​