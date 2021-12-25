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قرار من السكة الحديد بعد إغلاق محطة أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة دراو إلى محطة أسوان، بالتنسيق مع محافظة أسوان.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم إغلاق محطة أسوان بشكل مؤقت وعدم قيام أو وصول القطارات لها، اعتبارًا من الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 26/12/2021 حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021.

وأضافت السكة الحديد، أن غلق المحطة نظرًا لما تشهده الهيئة من أعمال التجديد والتطوير بالمحطة على أن يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهي (كوم أمبو- دراو – بلانة – أبوالريش).

وقدمت الهيئة اعتذارًا للركاب، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها سابقًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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