الطقس غدا.. الأرصاد: شديد البرودة ليلًا.. وأمطار في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد، إن طقس الأحد، مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس غدًا: نشاط للرياح

أكدت هيئة الأصاد، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، مع تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدًا: أمطار خفيفة

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث (30% تقريبا).

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 – الصغرى 11

السواحل الشمالية: العظمى 18 – الصغرى 12

جنوب سيناء :العظمى 22 – الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 19 – الصغرى 08

جنوب الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 09

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/12/25/2147274/