"أوميكرون" يتسبّب في إلغاء أكثر من 1900 رحلة جويّة حول العالم

اسماعيل عبد الحي - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن شركات الطيران ألغت أمس الجمعة، أكثر من 1900 رحلة بسبب تفشي متحوّر "أوميكرون" الذي أدى إلى نقص الموظفين العاملين في تلك الشركات.

وذكرت الصحيفة أن الآلاف من المسافرين تلقوا رسائل لإبلاغهم بإلغاء رحلاتهم عشية عيد الميلاد بسبب الإرتفاع في حالات الإصابة بمتحوّر "أوميكرون".

وألغت إحدى أكبر شركات الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" ما لا يقل عن 150 رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر أمس الجمعة، بالإضافة إلى 44 رحلة أخرى كان من المفترض أن تقلع اليوم السبت.

كما إتخذت شركات الطيران الأخرى نفس الخطوات، بما في ذلك "دلتا" و"جيت بلو" و"أليجانت".

وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" إن "التأثير المباشر لمتحور "أوميكرون" على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون الرحلات أدى إلى الإلغاء.

وأشارت إلى أن أعضاء طواقم الطائرات كانوا على إتصال بمصابين، بما يجعل من غير الممكن مباشرة وظائفهم.

وفي أستراليا تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطارات المدن الكبرى، في سيدني وملبورن، بسبب إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.

وأظهر موقع "Flight Aware" لتتبع الرحلات الجوية، أن عدد الإلغاءات على مستوى العالم إعتبارا من صباح أمس الجمعة، قد زاد إلى أكثر من 1900.

ويمثل ذلك ضربة لموسم العطلات في أعياد الميلاد، ناجمة بشكل أساسي عن متحور "أوميكرون" سريع الإنتشار الذي يمثل الآن أكثر من 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة في الولايات المتحدة.

المصدر: نيويورك تايمز