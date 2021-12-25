بالإضافة إلى هيئة الانتخابات، حلّت «طالبان» هذا الأسبوع لجنة الطعون الانتخابية ووزارتين، إحداهما للسلام، والأخرى للشؤون البرلمانية.
وصرّح المتحدث بلال كريم لوكالة «فرانس برس»: «في الوقت الحالي، لا حاجة إلى وجود هاتين الوزارتين وهذه الهيئات. في حال شعرنا بالحاجة، فإنه يمكن للإمارة الإسلامية إعادتها».
أنشئت الهيئة المستقلة للانتخابات في 2006 بعد سقوط نظام «طالبان» السابق (1996-2001)، وكلفت بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وكان موظفوها مستهدفين بشكل مستمر بهجمات تشنّها «طالبان».
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال أورنغزيب، الذي ترأس الهيئة حتى سقوط نظام أشرف غني: «إذا لم تكن هذه المنظمة موجودة، فأنا متأكد تماما أن مشكلات أفغانستان لن تحل أبدا، لأنه لن تكون هناك انتخابات»، مستنكرا القرار الذي «اتخذ بشكل متسرّع».
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تحلّ الهيئة المستقلة للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.