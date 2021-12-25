اتهام المغرب بالتجسس مؤامرة

جاء ذلك خلال استضافة «الدخيسي» في برنامج «العصابة»، المذاع عبر قناة «كيفاش تي في». وخلاله، أكد المسؤول المغربي أن بلاده لا تتأثر بما وصفه بـ«الأكاذيب»، مرجحا أن تكون هذه الادعاءات تستهدف قوة المكانة التي أصبح فيها المغرب.
وأضاف «الدخيسي»: «هذه المؤامرات تهدف للحد من القوة الإقليمية للبلاد، حيث إن المؤسسة الأمنية المغربية شهدت تطورا كبيرا في جميع الميادين، وهو ما يغيظ أعداء دوت الخليج».
وأكد أن «المديرية العامة للأمن الوطني تطبق القانون، وتحترم حقوق المواطن»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نتحدث عن قوة إقليمية لدولة، وتكون مرافقها بالمقابل ضعيفة».
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