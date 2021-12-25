تعيين محافظ جديد لشبوة وبن عديو مستشارا للرئيس

أصدر رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه هادي منصور، قرارًا اليوم يقضي بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظًا لمحافظة شبوة. والعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

كما أصدر الرئيس هادي منصور قرارًا يقضي بتعيين محمد صالح بن عديو مستشارًا لرئيس الجمهورية، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ترحيب المجلس الانتقالي

من جهته رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرار التوافقي المتضمن تعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظًا لمحافظة شبوة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لدعمه ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في المحافظة خلال العامين الماضيين، ومشددًا على مضيه نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.