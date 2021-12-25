إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة.

وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البلاد حصيلة قياسية للإصابات اليومية.

كما رصدت السلطات الصحية 144 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 141 وفاة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 136530، فيما تجاوز العدد الكلي للإصابات الـ5 ملايين حالة.

يأتي ذلك وسط تفش مقلق لمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، في 110 دول، مؤكدة أنه ينتشر بشكل أسرع من “دلتا”، ولكن قد يكون أقل حدة في تأثيره.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت تأجيل فرض إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على العاملين في القطاع العام، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى قد أشار خلال مؤتمر الصحفي لنهاية العام أن إلزامية التطعيم هي إجراء يبقى دائمًا في الخلفية وأنه لم يتم استبعاده بالكامل.

وتفرض السلطات الإيطالية التطعيم على العاملين الصحيين وفي قطاع التعليم وإنفاذ القانون والقوات المسلحة، وليس من المستبعد أن تلجأ الحكومة في وقت لاحق إلى طريقة أخرى لإلزامية التطعيم بشكل غير مباشر عبر فرض الشهادة الصحية الفائقة (سوبر جرين باس)، التي تمنح للملقحين فقط، لدخول أماكن العمل.