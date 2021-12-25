رسمياً.. تركيا تعلن تفشي متحور أوميكرون

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنسلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا المستجد بدأت الانتشار في تركيا.

وكتب الوزير على صفحته في “تويتر” اليوم السبت: “بعد دول أوروبا، بدأ متحور أوميكرون في الانتشار في بلدنا. لقد بدأنا في تسجيله في ولاياتنا المزدحمة حيث كان أوميكرون سببا لأكثر من 10% من حالات الإصابة الجديدة”.

وأضاف قوجة أن هذا الوضع يجعل تلقي الجرعة المعززة من اللقاح ضروريا، وأنه “يجب على أولئك الذين قد مضى أكثر من 3 أشهر على تلقيهم التطعيم الكامل تعزيز فعالية اللقاح”.

وفي 11 ديسمبر الجاري أعلنت تركيا عن تسجيل الإصابات الأولى بالمتغير الجديد، الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي وأطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون” نسبة إلى أحد أحرف الأبجدية الإغريقية.

وقالت المنظمة إن من خواص هذا المتغير “أعداد كبيرة من الطفرات، وبعضها يثير القلق”.

وبحسب “الصحة العالمية” فقد تم تسجيل حالات الإصابة بـ “أوميكرون” حتى الآن في أكثر من 100 دولة.