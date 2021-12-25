فرنسا في مواجهة جديدة مع كورونا.. 100 ألف إصابة خلال 24 ساعة!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا في البلاد.

حيث تخطّت الإصابات عتبة مئة ألف إصابة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية للبلاد التي تجري حكومتها الإثنين إعادة تقييم للوضع الوبائي.

وقال قصر الإليزيه، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً بشأن مواجهة كورونا يوم الاثنين في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بالمرض.

وسجلت فرنسا الجمعة، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كورونا لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند ما يقرب من 16 ألفاً و200 شخص بحسب بيانات رسمية.