رؤية يائير لابيد لمستقبل إسرائيلي جديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - كتب يائير روزنبرغ في “ذا أتلانتيك”: يائير لابيد هو رئيس وزراء إسرائيل القادم، على الورق على الأقل. وفقاً لاتفاق ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية، سيتولى منصبه في 27 آب 2023، ليحل محل الرئيس الحالي، نفتالي بينيت. ما إذا كان هذا التناوب سيحدث بالفعل، بالنظر إلى الطبيعة القاسية للسياسة الإسرائيلية، هو سؤال آخر تماماً. لكن لابيد، الليبرالي العلماني الذي يشغل حالياً منصب وزير خارجية البلاد، يتصرف بالتأكيد مثل رئيس الوزراء المنتظر. في الأشهر الأخيرة، اجتاز العالم، والتقى بقادة العالم من لندن إلى أبو ظبي، وأدلى بتصريحات علنية حول مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية والتحديات الأساسية الأخرى التي تواجه الدولة اليهودية.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: صدرت العديد من هذه التصريحات باللغة العبرية، وبالتالي لم تسترعي انتباه الصحافة الدولية. ولكن أن يتمّ تجاهله لصالح قصص إسرائيلية أكثر بهرجة وأكثر حساسية ليس شيئاً جديداً على لابيد. قليلون ربطوا المذيع التلفزيوني السابق والملاكم الهاوي البالغ من العمر 58 عاماً كرجل دولة ذو نفوذ قوي عندما دخل السياسة في عام 2012. على العكس تماماً، معظم وسائل الإعلام والنقاد اعتبروه خارج اللعبة السياسية منذ البداية. عندما فاز حزب لابيد بـ 19 مقعداً في أول ظهور له، وهو ثاني أكبر عدد في البرلمان، تم رفضه كونه أحد المرشحين الذين يميلون إلى شق طريقهم من خلال حزب ثالث. في عام 2013، نشرت مجلة نيويوركر قصة من 9000 كلمة حول مستقبل السياسة الإسرائيلية ولم تتحدث حتى مع لابيد. في برنامج Eretz Nehederet، المشابه لـ Saturday Night Live، صوروه في شورت ملاكمة لامع، رافضين أخذه على محمل الجد كمفكر أو سياسي. وفقاً لهذا الإجماع المألوف، اعتُبر لابيد هاويا ًهشاً لديه كاريزما ولكن لن يبق وقت طويل على الساحة.

انهم لا يتحدثون عنه بهذه الطريقة بعد الآن.

إليكم ما حدث منذ ذلك الحين: في خمسة من الانتخابات الست منذ دخول لابيد السياسة، حصل حزبه على أكبر عدد من الأصوات بعد الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. ثم، في كانون الثاني 2021، نجح لابيد في حل محل الزعيم الإسرائيلي الأطول خدمة، الذي حقق أكثر الإنجازات الرائعة في التاريخ السياسي الإسرائيلي. ولتحقيق ذلك، توسط لابيد شخصياً في تحالف غير عملي من المستوطنين والوسطيين واليساريين، العرب واليهود، وجمع 61 مقعداً في الكنيست المطلوبة للإطاحة بحكومة نتنياهو.

ومع ذلك، كلّف النصر الكثير. من أجل جعل اليمينيين إلى صفه، كان على لابيد أن يعرض منصب رئيس الوزراء على زعيم المستوطنين نفتالي بينيت، والسماح له بأن يأتي أولاً في تناوب لمدة خمس سنوات، على الرغم من حصول بينيت على 7 مقاعد فقط مقابل 17 مقعداً للابيد. كفل هذا الترتيب عزل نتنياهو من منصبه، لكنه كان يعني أنّ هناك فرصة جيدة ألا يحل لابيد مكانه أبداً، لأنه كان من غير المؤكد أنّ مثل هذا الائتلاف المنقسم يمكن أن يستمر لعدة أشهر، ناهيك عن سنوات.

واليوم، لا تزال الحكومة الجديدة على قيد الحياة وأحسن من أي يوم مضى. وفي الشهر الماضي، أقر أول ميزانية لإسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات، متغلباً على العقبة الرئيسية أمام استقرارها. ومع كل يوم يمر، تبدو عبارة” رئيس الوزراء لابيد ” أكثر احتمالاً، مما يدفع المزيد من الناس إلى التفكير فيما قد يعنيه ذلك.

سمّى لابيد حزبه السياسي “يش عتيد”، والذي يترجم إلى ” هناك مستقبل”. تماماً مثلما حدث مع لابيد نفسه، أثار العنوان سخرية النقاد كونه واسع وغير واضح، ودفعهم اسم الحزب إلى السؤال: ما هو هذا المستقبل، بالضبط؟ مع بدء لابيد في نشر أجنحته السياسية، أصبحت رؤيته لهذا الفصل الإسرائيلي التالي موضع تركيز بطيء. في هذا الشهر، جلسنا للحديث عن ذلك، ولمناقشة بعض التصريحات الأكثر إثارة للدهشة التي أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.

في أكتوبر الماضي، تحدث لابيد في ذكرى الوفاة السنوية لإسحاق رابين في الكنيست، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الساعي للسلام الذي قتله ناشط يميني متطرف في عام 1995. عادة ما يكون الحدث كئيباً ومليئاً بالنصائح السياسية ضد العنف. لكن لابيد، الذي استطاع ائتلافه أن يحلّ محل نتنياهو وسط جو من التحريض المتطرف، لم يأتِ لتقديم عروض مبتذلة.

وقال: “هناك خط واضح بين مقتل رابين وما حدث العام الماضي. كلاهما جزء من النضال الإسرائيلي العظيم. الصراع ليس بين اليمين واليسار. الصراع الإسرائيلي الكبير هو بين الذين يؤمنون بالديمقراطية والذين يحاولون تدميرها.”

وتابع لابيد أنّ” يغال أمير “، قاتل رابين، “أراد قتل الفكرة الديمقراطية”. “قال لنفسه أنّ الأغلبية لا تحدد الأمور، وبأنه يعرف ما هو أفضل. إذا قال أحد لأنفسه أنّ الأغلبية لا تحدد الأمور، فإنه ليس حقاً ضمن المعسكر الوطني. إنه متطرف وقومي خطير. بدلا ًمن حب بلده، يكره أي شخص لا يفكر مثله. القوميون المتطرفون ليسوا وطنيين؛ القومية المتطرفة ليست حباً لإسرائيل.”

ثم قال التصريح التالي:” إنّ أحفاد إيغال أمير الأيديولوجيين يجلسون اليوم في الكنيست. إنهم يحصلون على الشرعية؛ إنهم ضيوف مرحب بهم في جميع الاستوديوهات. إذا لم نقم بهذه المعجزة، حكومة التغيير، لكانوا الآن وزراء في الحكومة.”

لم يذكر لابيد على وجه التحديد أي عضو في البرلمان يقصد في خطابه، ولكن بشكل مسلي إلى حد ما، غضب بتسلئيل سموتريتش، وهو الزعيم المعادي للعرب الموجود في تحالف من الأحزاب الصغيرة اليمينية المتطرفة، من تصريحات لابيد، الذي قال أنه وزملاؤه كانوا المقصودين بهذه التصريحات.

كان الخطاب، الذي أثار ردات فعل في إسرائيل، أشبه بعقيدة لابيد السياسية بقدر ما كان إحياء لذكرى رابين. لقد عرض النضال من أجل مستقبل إسرائيل كما رآه، ومكانته المتصورة فيه.

وقال: “هذا هو الانقسام بين الائتلاف والمعارضة. الأمر ليس صراعاً بين اليمين واليسار، بل أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية ضد أولئك الذين سئموا من الديمقراطية. أولئك الذين يريدون توحيد الأمة، وأولئك الذين يريدون تمزيقها.”

ببساطة، يرى لابيد نفسه كجنرال يحشد الأغلبية الإسرائيلية ضد أقلية متطرفة، وكل ما يقوله موجه نحو هذا الهدف. على عكس خصمه نتنياهو، يقاوم محاولات إثارة شرائح مختلفة من المجتمع ضد بعضها البعض، وبدلاً من ذلك يرسم خطاً فاصلاً مشرقاً بين التيار الإسرائيلي المتنوع الذي يسعى إلى طريقة للعيش معاً وبين مشعلي الحرائق غير المتسامحين الذين يسعون إلى حرق منزلهم الجماعي. في خطابه، يحاول لابيد تجنب إضفاء الطابع المرضي على مجتمعات بأكملها، وتجنب العبارات السياسية مثل “العنف العربي” أو “عنف المستوطنين” لصالح “العنف المتطرف”. هذا النهج خيمة كبيرة لديها منتقديها، الذين يقولون أنه يبرر المجتمعات المذنبة من ورطتها، ولكن بالنسبة للابيد، الأمر هو بمثابة مبدأ. على حد تعبيره في خطاب حملته الانتخابية، “لا يمكنك التحدث من الصباح حتى المساء عن مدى حبك لهذا البلد إذا كنت تكره معظم الناس الذين يعيشون فيه.”

هذا يؤدي بلابيد إلى البراغماتية السياسية التي لا ترحم. عندما أصبح زعيماً للمعارضة في أيار 2020، أخبرني أننا بحاجة إلى عدد أقل من” النظريات” والمزيد من المشرعين الذين يفهمون السياسة كصراع منظم وليس كمعركة بين طرفين يريدان قتل بعضهما البعض. منذ توليه السلطة، وضع لابيد نهج الوساطة هذا موضع التنفيذ، حيث استطاع الوصول إلى إجماع من ثمانية أحزاب مختلفة تتراوح من اليمين المتطرف إلى الإخوان المسلمين. وقال:” إذا اختلفنا على شيء ما، فإننا “نجلس ونناقشه ونجد شيئاً لن يكون 100 ٪ بالطريقة التي أريدها، ولن يكون 100 ٪ بالطريقة التي تريدها، لكنه سيكون الأفضل.”

لم يكن دائماً بهذه الطريقة. عندما دخل الساحة السياسية الإسرائيلية لأول مرة، ادعى لابيد أيضاً أنه يمثل “التيار الرئيسي”.لكنّ هذا التيار كان أكثر تحديداً وبدا مثل فقاعة لابيد العالمية في تل أبيب. كان لحزبه أعداء قطاعيون واضحون، ويعارضون علناً المنح المالية الممنوحة للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف وإعفائه من الخدمة العسكرية الإلزامية. كما أطلق مرة واحدة على المشرعين العرب في إسرائيل اسم “زوابيس”، في إشارة إلى سياسي متطرف واحد، قبل أن يعتذر.

ولكن مع كل انتخابات، توسّع تعريف لابيد للتيار الرئيسي ليشمل بشكل أكثر دقة مساحات أكبر من المجتمع الإسرائيلي. خفف خطابه المناهض للأرثوذكس المتطرفين. حاول إيجاد أرضية مشتركة مع اليمين السياسي. ولكن لم يكن هذا التطور أكثر وضوحاً إلا من خلال تواصل لابيد مع المجتمع العربي في إسرائيل.

ليس غريباً أنّ يتحدث السياسيون الإسرائيليون عن الحاجة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين العرب في البلاد. لكنّ هذا الادعاء عادة ما يتم صياغته بلغة المصلحة الذاتية الوطنية، وليس الحقوق العربية. كما كتب أحد المحللين، ” غالباً ما يرد السياسيون الإسرائيليون، وخاصة على اليمين، على أسئلة حول المساواة بحجج عملية. إنّ الاستثمار في المجتمع العربي جيد للاقتصاد، جيد للصناعة، يقلل من الجريمة، وبعبارة أخرى، هو جيد للجميع. لكن قلق لابيد كان بشكل قاطع حول العرب أنفسهم.”

لم يكن هذا الإطار من قبيل الصدفة، وألمح إلى خطة لابيد لتغيير المشهد السياسي الإسرائيلي بشكل كبير. وبعد أشهر، عندما جمع ائتلافه المناهض لنتنياهو، كانت النقطة الفاصلة هي ضم “رعم”، وهو حزب إسلامي، أصبح أول حزب عربي مستقل يخدم في حكومة إسرائيلية. كان زعيم الحزب، منصور عباس، قد تعهد بتعهد جريء بالعمل مع الائتلاف الإسرائيلي القادم، بدلاً من الاحتجاج خارجه، وقد وافق لابيد على العرض. وفي الشهر الماضي، أثمرت شراكتهما: فقد أقر الائتلاف أكبر مخصصات تمويل لمواطني إسرائيل العرب في تاريخ البلاد.

في آب، عندما توفي سعيد الحرومي، عضو الكنيست البدوي من رعم، عن عمر يناهز 49 عاماً، ذهب لابيد إلى خيمة الحداد للعائلة لتأبينه إلى جانب عباس. “لقد سقط في المعركة لأنه آمن بشيء لدرجة أنه استنفد نفسه من أجله”، أعلن لابيد. “كان يعمل ليلاً ونهاراً. حارب من أجل شعبه، من أجل عائلته، من أجل قبيلته، من أجل الأشياء التي آمن بها.”

وتطرق لابيد إلى عباس قائلاً: “لن ننسى وسنواصل العمل معاً. هذا هو إرثه: أننا نقف هنا معاً اليوم. جميعنا. أنتم جزء من الحكومة، أنتم شركاء، نحن متساوون. نحن نتعلم منكم وسوف نستمر في التعلم منكم. تعلمت الكثير من سعيد؛ أتعلم منك يا منصور؛ أتعلم من المجتمع الجالس هنا ونحن نبكي معك ونعانقك في هذا اليوم.”

تم التقاط كلمات لابيد الدافئة على شريط فيديو وأكسبته غضب اليمين الإسرائيلي، الذي هاجمه على وسائل التواصل الاجتماعي لتثمين مؤيدي الإرهاب المفترضين. لكنه لم يعتذر. بدلاً من ذلك، قام بذلك مرة أخرى. في تشرين الأول، زار لابيد المجتمع البدوي في جنوب إسرائيل إلى جانب منصور عباس. وألقى خطاباً أيضاً.

يشكل عرب إسرائيل حوالي 20 في المائة من سكان البلاد. على عكس الرواية الشعبية، تظهر استطلاعات الرأي أنّ العديد منهم يتعاطفون مع الدولة الإسرائيلية. إنهم جزء من التيار الرئيسي الإسرائيلي. ومع ذلك، حتى الآن، تم التعامل معهم كغرباء من قبل السياسيين والخطاب الشعبي، وواجهوا تمييزاً مستمراً. يقوم لابيد والحكومة التي بناها بتغيير ذلك ببطء.

قال لي: “إنّ المواطنون العرب في إسرائيل هم مواطنون في إسرائيل، وعندما تكون مواطناً في بلد ديمقراطي، فأنت تستحق نفس الحقوق مثل أي شخص آخر.” بالنسبة للابيد، على عكس منتقديه على اليمين القومي واليسار المعادي للقومية، فإنّ الدفاع عن عرب إسرائيل لا يتعارض مع دعمه لاستمرار وجود إسرائيل كدولة يهودية وحيدة في العالم. وقال:” أنا فخور بإسرائيل كدولة ديمقراطية، وأنا فخور بإسرائيل كملاذ آمن والبلد الوحيد الذي يملكه اليهود على هذه الأرض”. أنا أؤيد تماماً الحقوق المدنية للمواطنين العرب في إسرائيل. وجزء من الحقوق المدنية هو الكرامة الأساسية للبنية التحتية المتساوية، والمدارس، والمياه، والكهرباء، وجميع الأشياء التي تجعل الحياة حياة. لذلك، دون الاعتذار عن ذلك، أؤيد استثمار إسرائيل بطريقة أكبر في مواطنيها العرب.”

ركزت محادثتنا على التحديات الداخلية لإسرائيل، من التآكل الديمقراطي إلى العنف اليهودي المتطرف إلى عدم المساواة العربية. ولكن ليس من الصعب أن نرى كيف أنّ مواقف لابيد حول هذه المواضيع تكمن وراء نظرته تجاه التحديات الخارجية لإسرائيل، بما في ذلك صراعها مع الفلسطينيين. لقد أيد دائماً حل الدولتين الذي من شأنه أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، قائلاً إنّ إسرائيل والفلسطينيين لا يحتاجون إلى “زواج سعيد”، بل إلى “طلاق يمكننا العيش معه”. بالنظر إلى الطبيعة المتصدعة للقيادة السياسية لكلا المجموعتين ، لا يرى لابيد أملاً ضئيلا ًفي المدى القريب لتحقيق هذه الرؤية اليوم. لكنه يعتقد على الأرجح أنّ إسرائيل أكثر سلاماً مع نفسها، وخاصة مع المواطنين الفلسطينيين داخلها، وبأنها ستكون في وضع أفضل لصنع السلام مع هؤلاء الفلسطينيين في الخارج.

“ليس من الأصالة أن تكون متطرفاً.”هذا ما قاله لي لابيد بعد وقت قصير من توليه منصب زعيم المعارضة الإسرائيلية العام الماضي. لقد راهن حياته السياسية بأكملها على هذا الاقتراح. ويصر على أن المتطرفين العرب واليهود العنيفين هم منحرفون يسيئون استخدام القومية والإيمان لتبرير دوافعهم المعادية للمجتمع، على عكس التيار الإسرائيلي الذي يطمح إلى تمثيله. هذه هي مهمتي مدى الحياة كسياسي:” توحيد الإسرائيليين الذين يؤمنون بالديمقراطية والتواصل مع أشخاص مختلفين عنك”.

إنها قصة قوية، وكصحفي سابق، لابيد جيد في إخبارها. لكنها ليست قصة إسرائيل الوحيدة. قبل بضعة أشهر، وقف بتسلئيل سموتريتش، رئيس التحالف اليميني المتطرف، في الكنيست وقال شيئاً مختلفاً تماماً. بعد أن تعرض لمضايقات من قبل العديد من أعضاء الكنيست العرب، قال: “أنا لا أتحدث إليكم، يا معادو الصهيونية، مؤيدي الإرهاب والأعداء. أنتم هنا عن طريق الخطأ، لأنّ ديفيد بن غوريون، “أول رئيس وزراء لإسرائيل”، لم يكمل المهمة ورماكم خارجاً في عام 1948”. أعاد هذا التصريح القبيح إلى الذهن رداً مختلفاً للكنيست من قبل جمال زحلقة، عضو حزب بلد العربي المتشدد، والذي التفت فيه إلى زملائه اليهود في حوار ساخن عام 2015 وأعلن: “كنا هنا قبلكم، وسنكون هنا بعدكم.”

هذه هي القصة التي يرويها الكثير من الناس في إسرائيل لأنفسهم. إنه صراع محصلته صفر، حيث يمكن لطرف واحد فقط الفوز والآخر يجب أن يخسر. ذكرتُ هذه القصص للابيد، وسألت عما إذا كان هناك حقاً قاعدة انتخابية لروايته البديلة. هل شارك ما يكفي من الإسرائيليين قصته حقاً؟

فأجاب: ” إنّ الأمثلة التي تستخدمها هي الغايات الحادة للتطرف الإسرائيلي”. “أنهم ليسوا الأغلبية. نحن الأغلبية.” وأشار إلى الحكومة الحالية، مع أحزابها الثمانية، اليسار واليمين واليهود والعرب، الذين يخدمون قضية مشتركة، كدليل.

على عكس “اليمين المتطرف” و “اليسار المتطرف”، قال لابيد، ” أنا وأغلبية الإسرائيليين لا نعرف أنفسنا من خلال كره شخص آخر، ولكن من خلال الأفكار الاستباقية والإيجابية التي تضمن قدرتنا على العيش معاً.”

وقال: “لهذا السبب شكلنا هذه الحكومة “مضيفاً: ” أعتقد أننا سنفعل ما هو أفضل وبأن لا نستمع للمتطرفين هو دائماً بداية جيدة جداً.”