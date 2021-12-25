الكرملين يكشف خطط بوتين في عطلة رأس السنة

موسكو :كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، كيف سيقضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة رأس السنة الجديدة 2022.

وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين كيف يحتفل الرئيس بوتين بعطلة رأس السنة: “يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقليديا بالعام الجديد بصحبة العائلة والأصدقاء.. في الوقت نفسه، سيعمل الرئيس خلال أسبوع أعياد الميلاد في روسيا بشكل جزئي”.

وتابع بيسكوف قائلا: “نادرا ما يقضي (بوتين) إجازة وعطلة رأس السنة بالكامل، مثل عطلة رأس السنة الجديدة.. أعتقد أنه في الأيام الأولى من العطلة سيأخذ قسطا من الراحة”.

وأوضح بيسكوف أن “على رئيس الدولة العمل باستمرار مع الوثائق والبيانات، وعندما يكون هناك مثل هذا الوضع المقلق في أوروبا، يجري تلقي المعلومات باستمرار من جميع المصادر، عبر جميع القنوات.. الرئيس بوتين يحتاج لقراءة وسماع التقارير، ولا يمكن وقف هذه العملية”.

ولم يستبعد بيسكوف أن يعقد الرئيس بعض الاجتماعات في منتصف عطلة (رأس السنة الجديدة)، لكن الاجتماعات الكاملة، حسب قوله، لم يتم التخطيط لها بعد.

كما أوضح بيسكوف، أن خطط رئيس الدولة لأسبوع الكريسماس (أعياد الميلاد ورأس السنة التي تكون عدة أيام) لا تشمل بعد رحلة إلى سوتشي للتزلج، وقال: “لا أعرف إن كان يخطط لذلك. حتى الآن لا يوجد شيء في الحسبان”.