حريق في مركز للعناية المركزة لمرضى كوفيد في روسيا

روسيا (أ ف ب).

لقي شخصان حتفهما الجمعة في حريق في وحدة للعناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في أستراخان بجنوب روسيا، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن إدارة الطوارئ.

وقالت فرع وزارة الحالات الطارئة الروسية في المنطقة إنه تم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 10:07 وتمت السيطرة عليه بسرعة.

وصرح أندريه خيغاي ممثل لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات، لوكالة الأنباء إنترفاكس أنّه حسب المعلومات الأولية، مات شخصان.

وتحدثت إدارة الطوارئ عن ماس كهربائي في جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، الذي يستخدم لمعالجة الحالات الأكثر خطورة من مرضى كوفيد.