شكرا لقرائتكم خبر عن "محامين القاهرة الجديدة" تصرف شهر منحة للمعاشات بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة على صرف منحة شهر لمعاشات الأيتام والأرامل لديه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن تصرف هذه المنحة بانتظام مع معاش شهر يناير من كل عام.

وقال مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، إن هذا القرار يعد خطوة جديدة فى تلاحم النسيج الوطنى المصرى الذى لا يفرق بين أعياد المصريين مسلمين وأقباط.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة برئاسة النقيب أحمد مهنا، قرر من قبل تقديم مساهمة علاجية للأعضاء من المصابين بفيروس كورونا تصل إلى عشرة آلاف جنيه مع الاستمرار فى تنفيذ حزمة الإجراءات التى اتخذها المجلس السابق وأقرها المجلس الحالى من صرف شنطة البرتوكول العلاجية وحقيبة المواد الغذائية الجافة والمطهرات مع تقديم جهاز التنفس الاكسجين إذا احتاج الامر لكل مصاب بهذا الفيروس.