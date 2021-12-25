شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "خارجية النواب" تناقش معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم دوريش، غدا الأحد، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولي، بشأن "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية" وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية.

كما تواصل مناقشة وبحث رد وزارة الخارجية بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولي، وإعداد المذكرة الخاصة به.

وكان النائب كريم درويش رئيس لجنة الشئون الخارجية أصدر بيانا الثلاثاء الماضى أكد خلاله، أن السياسة الخارجية المصرية الراهنة أرست عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأحكام المؤسسات القضائية وفق القواعد الدولية لاستقلالية القضاء ونزاهته وفق التزامات مصر الدولية في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأردف كريم درويش في بيان اليوم الثلاثاء بأن مصر بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته إنما تصون حقوق الإنسان وهو ما كرسه الدستور والقانون المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر وفق إرادة وطنية مصرية خالصة إيمانا بأنها جزء رئيس من التنمية المصرية ورؤية مصر 2030 ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية بجانب الاعتبارات السياسية.

ولفت درويش إلى أن الشعب المصرى بمختلف فئاته يرفض رفضا تاما أي تدخل في شئونه الداخلية ولا تؤخذ أية تعليقات من هنا أو هناك مأخذ الجد بل تسبب تذمرا شعبيا مصريا تجاه الدول والكيانات التي تحاول المساس بهذا المبدأ المرتبط بالكرامة الوطنية المصرية والتي حفظتها القيادة السياسية والمؤسسات المعنية المصرية منذ عام 2014.