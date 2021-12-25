شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إنقاذ 44 مهاجرا في طريقهم للسواحل الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في تونس إن 44 مهاجرا غير شرعي جرى إنقاذهم اليوم السبت في البحر كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأضاف رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المهاجرين قدموا من سواحل زوارة الليبية قبل أن تتعطل مركبهم قبالة سواحل جرجيس جنوب تونس.

وتدخلت الوحدات البحرية التونسية لإنقاذ المهاجرين بعد طلبهم النجدة ليتم نقلهم إلى ساحل الكتف في بن قردان.