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تونس.. إنقاذ 44 مهاجرا في طريقهم للسواحل الإيطالية

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في تونس إن 44 مهاجرا غير شرعي جرى إنقاذهم اليوم السبت في البحر كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأضاف رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المهاجرين قدموا من سواحل زوارة الليبية قبل أن تتعطل مركبهم قبالة سواحل جرجيس جنوب تونس.

وتدخلت الوحدات البحرية التونسية لإنقاذ المهاجرين بعد طلبهم النجدة ليتم نقلهم إلى ساحل الكتف في بن قردان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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