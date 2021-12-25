شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسلح داخل قلعة وندسور الملكية في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن رجل مسلح من الوصول إلى قلعة وندسور الملكية البريطانية، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه.

وأعلنت الشرطة في وادي التيمز اليوم السبت أن الرجل البالغ من العمر 19 عاما اخترق المنطقة الأمنية حول مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية حوالي الثامنة والنصف صباح اليوم.

وقالت المشرفة ريبيكا ميرز في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن العملية الأمنية بدأت على الفور وأن الرجل لم يدخل أي مبنى"، ولم يذكر البيان نوع السلاح الذي كان يحمله المسلح.