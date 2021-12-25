شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 30 جثة محترقة في ولاية «كاياه» في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير إعلامية وجماعة معنية بحقوق الإنسان أن أكثر من 30 شخصا منهم نساء وأطفال قتلوا وأحرقت جثثهم في ولاية كاياه في ميانمار يوم الجمعة.

وقالت جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان إنها عثرت على الجثث المحترقة لنازحين، منهم كبار في السن ونساء وأطفال، قتلهم الجيش الذي يحكم البلاد قرب بلدة هبروسو في قرية مو سو اليوم السبت.

وكتبت الجماعة في منشور على موقع فيسبوك "نندد بشدة بالقتل اللا إنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان".