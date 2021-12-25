طهران تكثف إرسال الطائرات المسيرة لوكلائها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر إعلامية أن قوات الحرس الثوري الإيراني تكثف من تجهيز عدد كبير من الطائرات المسيرة، لتسليمها للقوات العميلة للنظام الإيراني في المنطقة خلال الأشهر المقبلة.

وقال المصدر لموقع «إيران إنترناشيونال»، إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسيرة مركز أنشطتها في المنطقة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة أصبحت الآن في أيدي القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران في العراق وسوريا واليمن وكذلك حزب الله في لبنان، مضيفا أن الطائرات المسيرة بيعت أيضا لفنزويلا في السنوات الأخيرة.

وأوضح أنه تم تصنيع هذه الطائرات المسيرة تحت الإشراف المباشر لقائد القوات الجوية للحرس الثوري، أمير علي حاج زاده، وقد تكثف نطاق إنتاجها وتوزيعها، وكذلك إرسالها إلى القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران في المنطقة، في الأشهر الأخيرة.

وكشف أن جميع الأنواع المختلفة تقريبا من الطائرات المسيرة تم تصميمها بطريقة الهندسة العكسية، وتم تجميعها من طائرات مسيرة أمريكية الصنع تحطمت في أفغانستان وإيران والعراق وأماكن أخرى، وكذلك من طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع.

وتابع المصدر أن أحد أسباب إنتاج الحرس الثوري للطائرات المسيرة بشكل مكثف هو «قلق وإحباط» النظام الإيراني من إيصال الصواريخ والأسلحة الثقيلة إلى أنصاره في الشرق الأوسط، والسبب الآخر هو صعوبة اكتشاف موقع انطلاق هذه الطائرات المسيرة؛ ونتيجة لذلك يمكن لإيران بسهولة إنكار دورها في هذه الهجمات.

وأوضح أن الحرس الثوري خلق تحديا خطيرا وتهديدا للمنطقة وكذلك لإسرائيل، من خلال إنتاج هذه الطائرات المسيرة، مضيفا أنه على الرغم من أن إسرائيل لديها قدرة عالية داخل حدودها ويمكنها مواجهة هذا التهديد، إلا أنها تواجه مشاكل خارج الحدود.