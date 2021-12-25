39 إعداما لقمع المتظاهرين في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعدم نظام الملالي 4 إيرانيين خلال يوم واحد، ضمن سلسلة إعداماته التي راح ضحيتها 39 شخصا خلال ديسمبر الحالي، بينهم 9 نساء و3 أطفال، بهدف ترهيب الآمنين وقمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وفقا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأعدمت السلطات الإيرانية فاطمة أصلاني في سجن أصفهان، و3 آخرين هم حامد درويش ونعيم شه بخش وعبدالخالد سالارزهي في سجن شيراز، بينما أعدم هادي شهرياري شنقا في سجن عادل آباد في شيراز.

وبلغ عدد الإعدامات المسجلة منذ تعيين إبراهيم رئيسي في رئاسة إيران، واختيار كبير الملاحقين بجرائم الحرب محسني إيجئي رئيسا للقضاء 210 حالات إعدام.

ويواصل النظام الإيراني محاولاته اليائسة لكبح جماح الغضب العام والكراهية تجاه هذا النظام ومنع الانتفاضات العارمة، من خلال تكثيف القمع وزيادة عمليات الإعدام، ويؤكد مراقبون أنه لا يمر يوم واحد دون إعدام وقمع.

ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن يكون استمرار وتوسيع العلاقات مع الملالي الحاكمين في إيران مشروطا بوقف عمليات الإعدام والتعذيب، مع إحالة قضية الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها هؤلاء على مدى 4 عقود إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادة النظام إلى العدالة وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.