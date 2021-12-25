أبوالغيط لليبيين: مصلحة وطنكم أولا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، مختلف الأطراف الليبية بضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، مشيرا إلى المنعطف الخطير الذي تمر به ليبيا، ويفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، ويساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة. وحث أبوالغيط، في بيان، الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها.



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