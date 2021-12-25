شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: 26 ألف وحدة استيطانية خلال 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير فلسطيني رسمي أمس، مضاعفة إسرائيل خطط المصادقة على التوسع الاستيطاني منذ صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.

وقال التقرير الصادر عن منظمة التحرير، «إن إسرائيل صادقت على بناء 26 ألفا و331 وحدة سكنية في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017 إلى 2020، مقابل 10331 وحدة في الفترة من 2013 وحتى 2016.

وأشار إلى أن هذ التصاعد في التوسع الاستيطاني جاء عقب قرار مجلس الأمن رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ونص القرار المذكور، في حينه على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وقال التقرير «إن المرحلة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن لم تشهد تباطؤا في وتيرة الاستيطان بل على العكس تماما زادت مخططات الاستيطان وتغولت في الأرض الفلسطينية دون حساب أو عقاب».

وأضاف «إن السنوات الفائتة شهدت عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة المحتلة بما فيها القدس ومشاريع بنى تحتية خاصة بالمستوطنات كمشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية الجديدة، ومشاريع الصرف الصحي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي فاق عددها أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية حتى العام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه مع هذه الزيادة في المخططات والنشاطات الاستيطانية ازداد كذلك عنف المستوطنين وبلغ مستويات غير مسبوقة.

وشهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 410 اعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين (بواقع 302 ضد الممتلكات و108 ضد الأفراد) فيما شهد عام 2020 ما مجموعه 358 اعتداء مسجلا، و335 هجوما خلال عام 2019 بحسب التقرير.