شكرا لقرائتكم خبر مالي: لا وجود للمرتزقة على أرضنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت مجموعة من الدول الأوروبية وكندا تقودها فرنسا ساعدت في مكافحة مسلحين في المنطقة، إنهم رأوا أفرادا من قوة عسكرية روسية خاصة في مالي.
وقالت حكومة مالي، في بيان «إن مدربين روس موجودون في إطار تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن الوطني».
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