3 آلاف مختطف دروع بشرية للحوثيين في صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن اعتراف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، باحتجاز آلاف الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تغريدة على تويتر، «إن اعتراف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باحتجاز 3 آلاف من الأسرى والمختطفين في موقع الأمن المركزي بصنعاء جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين، بمن فيهم من الأسرى المختطفين، دروعا بشرية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».

وحمل الإرياني ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الآلاف من المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء وأسرى الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الذين يعانون ظروفا سيئة وتتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية.

ميدانيا اشتدت حدة المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات عدة جنوب وغرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر ميداني أن الجبهة الجنوبية شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين، بعد هجمات حوثية واسعة على مواقع الجيش اليمني، لافتا إلى أنها تركزت على امتداد مسرح العمليات القتالية في محيط البلق الشرقي والأعيرف، شرق مديرية الجوبة.

وشهدت الجبهة الغربية، وفقا للمصدر، مواجهات مماثلة تركزت في جبهتي وادي ذنه، وروضة جهم والكسارة والمشجح إلى الشرق من صرواح.

وتزامنت المواجهات مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقع عدة وتعزيزات للميليشيات الحوثية.

وفي جبهات الساحل الغربي فرضت القوات المشتركة سيطرتها على جبل منارة وسلاسل جبلية بمديرية مقبنة غرب تعز، وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات الحوثية.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي، وخاضت معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. وأكد المصدر أن القوات المشتركة سيطرت على سلاسل جبلية في وادي الأثاب.

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