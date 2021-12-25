شكرا لقرائتكم خبر عون: الخطيئة والفساد أوصلا لبنان للفشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن البلاد تحتاج إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة، مؤكدا أن التغيير آت وسيحصل، وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله، عبر تلفزيون «OTV» اللبناني عشية عيد الميلاد، «إن ما يعانيه اللبنانيون ويعيشونه، هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين».

وأضاف «إننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييرا معينا، إلا أن هذا التغيير في حاجة إلى وقت، ولبنان في حاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها».

وأشار إلى أن الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجئ، موضحا أن المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار المسيحي - الإسلامي، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن عزمه تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي، وذلك في تهنئة بالأعياد تقدم بها إلى اللبنانيين.

وقال «إننا عازمون على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر الماضي. وفي آخر جلسة له طالب وزراء حركة أمل وحزب الله بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ. ويشترط وزراء حركة أمل وحزب الله المشاركة في جلسات الحكومة حال اتخذت الحكومة موقفا من القاضي البيطار.