أمريكا ومصر ودول الخليج: اعتداءات الحوثيين إجرامية وخسيسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت مصر ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية اعتداء الحوثيين على محافظة صامطة في جازان أمس بـ(الإجرامية الخسيسة)، وأكدوا أحقية المملكة في صون أمنها والدفاع عن مقدراتها ضد عصابة الإرهاب الموالية لإيران.

وفيما استهجنت السفارة الأمريكية في الرياض الاعتداء الحوثي، وقالت في بيان «ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على الشعب السعودي، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني»، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي واصفة إياه بـ»الخسيس».

وأعربت الخارجية المصرية عن وقوف مصر وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا سافرا للأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

في المقابل، أدانت المنظمات الدولية والإقليمية وبينها منظمة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مطار أبها الدولي باستعمال طائرة بدون طيار مفخخة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطائرات المسيرة المفخخة الذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.

من جهته، أكد البرلمان العربي أن العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يضاف إلى جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، تنتهك بشكل صارخ القوانين الدولية كافة.

وطالب بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أكد أن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف معاد أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

وبين أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكري على أحد المحال التجارية في الشارع العام، نتجت عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، مشددا على أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ضحايا الاعتداء الحوثي الغاشم:

2 وفاة لسعودي ويمني

7 مصابين بينهم بنجلاديشي

11 مركبة تضررت

2 محلان تجاريان تضررا