التحالف العربي يتعهد بالكشف عن «أدلة» على تورط حزب الله في حرب اليمن

الشارقة - اميمة ياسر -

تعهد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعرض "أدلة" على تورط "حزب الله اللبناني" في الأزمة اليمنية.

وقال التحالف العربي، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية، إنه يعتزم إجراء "إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي غداً عند الساعة الرابعة عصراً".

وأضاف البيان: "سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات".

وشدد التحالف العربي في بيانه على أنه سيعرض "أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة".

يشار إلى أن السعودية تعتبر "حزب الله" اللبناني تنظيماً إرهابياً متحالفاً مع إيران، القوة الدولية الأكبر التي تدعم المليشيات الحوثية في حرب اليمن.